Португальский «шпион» и успехи России в ДНР: новости СВО к вечеру 3 августа

Португальский «шпион» и успехи России в ДНР: новости СВО к вечеру 3 августа

Бойцы ВС России зачищают Красный Лиман, продвигаются к Славянской ТЭС и перехватывают дроны из стран НАТО, а ВСУ прячутся по подвалам и не могут скрыть наземных роботов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Пушилин рассказал, как ВСУ пытаются спрятаться от армии России в подвалах Красного Лимана

Российские войска продолжают зачистку в Красном Лимане, на севере ДНР, украинская сторона утратила способность к системному сопротивлению, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, бойцы ВСУ укрываются в подвалах, тогда как российские подразделения методично продвигаются от квартала к кварталу.

Одновременно за пределами населенного пункта российские дроны наносят удары по тыловым маршрутам ВСУ, подчеркнул Пушилин. Также БПЛА бьют по скоплениям живой силы противника.

Также Пушилин заявил, что на Славянско-Краснолиманском направлении в ДНР продолжаются интенсивные боестолкновения на подступах к Николаевке. Там расположена Славянская ТЭС, превращенная противником в мощный укрепленный узел и базу для хранения вооружений.

По словам главы ДНР, бои ведутся уже непосредственно на въездах в населенный пункт, а украинские подразделения используют территорию электростанции как опорный пункт обороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска добились больших успехов у Доброполья

На Красноармейско-Добропольском направлении российские военные сформировали условия для наступления на южные районы Доброполья и уже вышли к восточным окраинам города, заявил Пушилин. За последние семь дней на данном участке были взяты под контроль Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское.

По словам главы ДНР, освобождение этих четырех населенных пунктов открывает российским частям путь для продвижения к южной части города. Одновременно подразделения ведут бои на подступах к Доброполью с восточной стороны.

Португальский «шпион» попался в брянском приграничье

Российские военные в брянском приграничье перехватили португальский разведывательный беспилотник Tekever AR3 с помощью дрона-перехватчика «Лис», сообщил командир расчета с позывным Призрак. По словам военнослужащего, данный аппарат был зафиксирован в этом районе впервые и перехвачен без серьезных повреждений — пострадал лишь двигатель.

Разведчика доставили специалистам для детального изучения. Как пояснил Призрак, подобные БПЛА прокладывают маршруты для вражеских ударных дронов и выявляют расположение российских подразделений для последующих атак, поэтому их своевременное уничтожение критически важно.

БПЛА «Лис» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В ВС России рассказали, почему ВСУ массово теряют роботов на фронте

Украинские военные перестали маскировать свои наземные роботизированные комплексы (НРТК) из-за острой нехватки маскировочных материалов, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Грюм. Эти платформы применяются Киевом для транспортировки боеприпасов и продовольствия к передовым позициям.

По словам Грюма, за последние семь дней подразделения беспилотных систем 6-й армии группировки «Север» уничтожили пять таких роботизированных платформ с грузами в Харьковской области. Потеря этих комплексов, как отметил офицер, негативно отражается на обеспечении украинских подразделений.

ВСУ пытались напугать бойцов «Востока» маневрами дронов

Российские военные из группировки «Восток» отразили нападение украинских FPV-дронов, сообщил командир боевой машины с позывным Юрист. Штурмовая группа из четырех человек двигалась вдоль лесополосы, но была засечена разведывательным БПЛА противника, который не стал атаковать, а попытался оказать психологическое давление ложными пикированиями.

По словам Юриста, вражеский дрон специально снижался и имитировал атаку, надеясь, что кто-то из бойцов испугается и покинет укрытие. Однако российские военнослужащие не поддались на провокацию и продолжили выполнение задачи.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В ОП раскрыли, что может кардинально изменить ситуацию в зоне СВО

Осенние выборы в Конгресс США способны стать переломным моментом в украинском кризисе, заявил член Общественной палаты России Александр Асафов, комментируя предположение экс-посла Британии в Москве Иэна Прауда о решающей роли французских президентских выборов. По его словам, любой неожиданный политический импульс из Вашингтона может стать значимым для ситуации на поле боя.

Асафов подчеркнул, что Франция, несмотря на свои амбиции, не является главным действующим лицом, способным запустить механизм кардинальных перемен в зоне конфликта. Ключевыми игроками в вопросе поддержки Украины, по его мнению, остаются Великобритания и Германия.

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