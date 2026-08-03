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03 августа 2026 в 10:45

«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане

Пушилин сообщил о сломе сопротивления ВСУ в Красном Лимане

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российские подразделения в Красном Лимане на севере ДНР проводят зачистку, а украинские военные уже не оказывают организованного сопротивления, сообщил ИС «Вести» глава республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ прячутся в подвалах. Российские беспилотники наносят удары по тыловым коммуникациям и живой силе противника уже за пределами населенного пункта.

В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город], — сказал Пушилин.

Ранее начальник оперативного отдела 51-й армии группировки «Центр» с позывным Поле сообщил, что освобождение населенного пункта Светлое в ДНР формирует условия для наступления на Доброполье с северного направления. По оценке военного, данный рубеж послужит небольшой, но значимой опорной точкой для дальнейшего продвижения.

Кроме того, военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения приступили к закреплению на рубежах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. По его словам, бои за эти села развернулись сразу после освобождения Новой Сечи. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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