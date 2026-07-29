Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана

Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана Марочко заявил о почти полном уничтожении ВСУ у Старого Каравана

Российские военнослужащие практически полностью уничтожили подразделения ВСУ в районах Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в этих районах также была проведена зачистка окрестностей.

Марочко заявил, что действия российских военнослужащих осложняются очень сложным рельефом местности на данном участке. Именно этот фактор продолжает влиять на проведение операции, добавил он.

Старый Караван находится примерно в 8,5 километра от Красного Лимана, а Брусовка — примерно в 10 километрах. Эти населенные пункты расположены в районе, где продолжают работать российские подразделения, подчеркнул Марочко.

Ранее военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

До этого Минобороны России раскрыло, что украинская армия за сутки потеряла порядка 1410 солдат. Вооруженные силы также поразили порты и суда противника.