Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 14:13

В Минобороны России раскрыли, сколько бойцов Украина потеряла за сутки

Минобороны России: потери ВСУ за сутки составили порядка 1410 человек

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1410 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России в мессенджере МАКС. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, «Запад» — до 220, «Южная» — свыше 150, «Центр» — до 360, «Восток» — до 365, «Днепр» — до 65 военных.

Утром 28 июля ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов. Кроме того, в порту Николаев атаковано килекторное судно.

Также сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что украинский гарнизон в населенном пункте Любицкое Запорожской области практически уничтожен, а оборона ВСУ на этом участке фронта терпит крах. По его словам, стратегическая ситуация для противника на этом направлении складывается не лучшим образом.

Власть
Минобороны РФ
ВСУ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список самых высокооплачиваемых профессий 2026 года
Военных Японии отправили на спасение людей после землетрясения
Погибшего добровольца представят к госнаграде за защиту людей от дронов ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 28 июля: бойня под Волчанском, войска окружены
Рязанские врачи помогли мальчику с аномалией развития позвоночника
Люди оказались под завалами ТЦ после землетрясения в Японии
Удары возмездия ВС РФ по Украине 28 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Боец БАРСа героически погиб, защищая мирных жителей от БПЛА в Курске
Агента ГУР наказали за подготовку покушения на командира ВС РФ
Магнитные бури сегодня, 28 июля: что завтра, головная боль, скачки давления
«Вопрос ближайших недель»: ВСУ предрекли бунт после назначения Драпатого
Появилась информация о россиянах на затронутом землетрясением острове Кюсю
Эксперт предупредил о «вялом» удешевлении ипотеки
На фронте рассказали о ситуации под Ореховым
Житель Калининградской области напал с ножом на молодого оппонента
Молодая россиянка пропала после звонков от мошенников
Политолог объяснил причины бойкота Франции со стороны США
Стала известна личность погибшего в страшном ДТП на Калужском шоссе
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в одном регионе
Электричка насмерть сбила подростка, который возвращался с другом домой
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.