В Минобороны России раскрыли, сколько бойцов Украина потеряла за сутки

В Минобороны России раскрыли, сколько бойцов Украина потеряла за сутки Минобороны России: потери ВСУ за сутки составили порядка 1410 человек

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1410 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России в мессенджере МАКС. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, «Запад» — до 220, «Южная» — свыше 150, «Центр» — до 360, «Восток» — до 365, «Днепр» — до 65 военных.

Утром 28 июля ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов. Кроме того, в порту Николаев атаковано килекторное судно.

Также сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что украинский гарнизон в населенном пункте Любицкое Запорожской области практически уничтожен, а оборона ВСУ на этом участке фронта терпит крах. По его словам, стратегическая ситуация для противника на этом направлении складывается не лучшим образом.