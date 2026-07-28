ВС России нанесли удар по балкеру с грузами для ВСУ

ВС России нанесли удар по балкеру с грузами для ВСУ ВС РФ ударили по балкеру с грузами для ВСУ в Черном море и судну в Николаеве

Утром 28 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов. Кроме того, в порту Николаев атаковано килекторное судно.

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что артиллерия группировки «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ. В Харьковской и Сумской областях было выполнено свыше 200 задач. В результате ударов было уничтожено 13 автомобилей и более 90 военнослужащих. Операции проводились совместно с расчетами и операторами беспилотных летательных аппаратов.