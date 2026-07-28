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28 июля 2026 в 07:06

Группировка «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками ВСУ, передают РИА Новости. За прошедшую ночь артиллерия выполнила более 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях.

В результате ударов артиллерии и реактивных систем залпового огня были поражены восемь пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ. В группировке уточнили, что артиллерийские расчеты действовали во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.

Ранее артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

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