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13 июля 2026 в 13:33

В российской армии рассказали о ситуации в Константиновке

Российская армия полностью контролирует Константиновку с неба

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские войска полностью контролируют территорию Константиновки с неба, заявил командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек. По его словам, они не дают противнику куда-либо протиснуться. Запись с его интервью опубликовали в канале Минобороны РФ в МАКСе.

Всю Константиновку мы контролируем по небу. И все передвижения, мы все видим, не даем противнику куда-то протиснуться. Сразу выявляются все движения. Это мы все сразу видим и уничтожаем, — заявил Грек.

Он отметил, что радиогоризонт не позволяет ВСУ массово использовать FPV-дроны на радиоуправлении. Войска РФ имеют преимущество по высоте и нахождению в застройках. Солдаты могут лучше замаскироваться в них и повесить антенну для БПЛА выше.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными. По его словам, более полную оценку повреждений в городе смогут дать специалисты. Их смогут пустить в населенный пункт только после того, как его улицы разминируют.

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