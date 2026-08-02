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02 августа 2026 в 15:29

Восьмилетний мальчик на электросамокате попал под колеса ВАЗа

В Севастополе иномарка сбила мальчика на электросамокате

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Севастополе восьмилетний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля ВАЗ-2109 на внутридворовой территории проспекта Победы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в МАКСе. В результате происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Надзорное ведомство организовало проверку для выяснения деталей случившегося.

Мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. Ребенок доставлен в больницу с травмами, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее группа подростков на арендованном автомобиле протаранила припаркованные машины и сбежала с места происшествия. Водитель седана Chery службы каршеринга не справился с управлением на высокой скорости и не смог вписаться в поворот. По словам очевидцев, сразу после столкновения из салона поврежденной машины выбежали несовершеннолетние.

Ранее в Кемерово 17-летний водитель мотоцикла погиб в результате ДТП. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево.

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