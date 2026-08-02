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02 августа 2026 в 16:32

Мендель назвала своего бывшего начальника главной проблемой Украины

JDD: Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский стал главной проблемой для страны, поскольку он больше всех выигрывает от продолжения конфликта, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью французскому Le Journal du Dimanche (JDD). По ее словам, мир стал отождествлять Украину с лицом одного человека, и Зеленский поверил в этот полностью сфабрикованный образ.

Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этого конфликта, — отметила Мендель.

Бывшая чиновница подчеркнула, что глава государства остается у власти именно благодаря продолжению боевых действий. Она обратила внимание, что из-за конфликта в стране были отменены президентские выборы.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского отметила, что украинскому лидеру нужен контроль над денежными потоками, а не прекращение конфликта. По ее словам, происходящие кадровые перестановки не связаны с государственной политикой, а свидетельствует о том, что коррупция стала основой правления.

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