Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен контроль денежных потоков, а не прекращение конфликта, заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети X. По ее словам, ситуация с кадровыми изменениями на Украине связана с перераспределением финансовых ресурсов, а не с государственной политикой.

Отстранение [экс-министра обороны Михаила] Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он (Зеленский. — NEWS.ru) не заинтересован в победе или мире — ему нужен контроль денежных потоков, — написала она.

Мендель отметила, что Федоров не является идеальным министром или политиком, каким его представляют крупные СМИ. По ее словам, происходящее не связано с государственной политикой, а свидетельствует о том, что коррупция стала основой правления Зеленского и его стремления сохранить власть на неопределенный срок.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что мир на Украине может стать «смертью» для Зеленского. По его словам, украинский лидер находится под влиянием Европы, прежде всего Германии и Великобритании, и стремится лишь к временному перемирию для перевооружения.