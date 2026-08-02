Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать дронами Омскую область

Вооруженные силы Украины могли атаковать Омскую область с территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова губернатора региона Виталия Хоценко о том, что силы ПВО отражают атаку беспилотников. По словам военэксперта, диверсанты могли запустить БПЛА под Омском.

Я далек от мысли, что дроны запускают с территории Украины. Они просто физически не могут долететь. Я думаю, надо рассматривать территорию России. Это спящие ячейки ― подготовленные люди, которые собирают эти дроны, готовят их, и по команде запускают, ― сказал Матвийчук.

Ранее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что боевой дрон ВСУ упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. В результате срабатывания автоматики станция 1 августа примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.

Утром 2 августа в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.