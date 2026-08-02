Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 16:48

Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать дронами Омскую область

Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли атаковать Омскую область с территории России

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могли атаковать Омскую область с территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова губернатора региона Виталия Хоценко о том, что силы ПВО отражают атаку беспилотников. По словам военэксперта, диверсанты могли запустить БПЛА под Омском.

Я далек от мысли, что дроны запускают с территории Украины. Они просто физически не могут долететь. Я думаю, надо рассматривать территорию России. Это спящие ячейки ― подготовленные люди, которые собирают эти дроны, готовят их, и по команде запускают, ― сказал Матвийчук.

Ранее в госкорпорации «Росатом» сообщили, что боевой дрон ВСУ упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. В результате срабатывания автоматики станция 1 августа примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.

Утром 2 августа в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.

Регионы
Омская область
ВСУ
дроны
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как китайцы следят за иностранцами
Российская армия поразила несколько украинских целей в Черном море
Вложения в искусственный интеллект назвали угрозой для экономики
В Омске из-за работы средств ПВО отменили концерт
Боксер попал в больницу после нокаута на турнире
Более 30 тыс. человек запретили выходить из дома после ЧП на химскладе
Пригород Киева содрогнулся от серии взрывов и погрузился во тьму
Мать вывела маленькую дочь в поток машин, чтобы не платить в ресторане
Прокуратура начала проверку из-за снятия 24 пассажиров с рейса в Египет
В европейской стране при крушении самолета погибли люди
Адская жара, тропические ночи? Прогноз погоды в Москве и Петербурге
Россиянам ответили, как облегчить возврат денег за бытовую технику с браком
Теракт в ресторане в Москве: что известно к этому часу, новости 2 августа
Мужчина получил осколочные ранения всего тела после атаки ВСУ
Столкновение вертолетов при тушении лесных пожаров попало на видео
Взрыв в частном доме обернулся вызовом скорой и десятком пострадавших
В России объяснили, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте
Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети
Тысячи испанских силовиков бросились «латать» прорванную границу в Сеуте
Полуторагодовалая девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.