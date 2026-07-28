Иномарку с пассажирами разворотило в смертельном ДТП с фурой

Иномарку с пассажирами разворотило в смертельном ДТП с фурой В Омской области Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой

Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз на трассе в Омской области, сообщается в канале региональной Госавтоинспекции на платформе МАКС. По информации ведомства, трагедия произошла на автодороге Тюмень — Омск.

Водитель автомобиля Renault Sandero, 42-летняя женщина, в районе 454 километра выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с большегрузным автомобилем Volvo под управлением 24-летнего мужчины, — говорится в сообщении.

Водитель Renault получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали двух ее дочерей. Последние секунды жизни женщины попали на видео. На кадрах видно, как синяя машина на большой скорости выезжает на встречку и врезается в фуру, после чего большегруз вылетает за пределы трассы.

Ранее в Амурской области шесть человек пострадали в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком. ДТП произошло на 59-м километре Новотроицкого шоссе. Водитель автобуса, следовавший из Свободного в Благовещенск, из-за тумана не заметил припаркованную на обочине фуру.