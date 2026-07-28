В Приамурье микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик из-за тумана Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Приамурье

В Амурской области шесть человек пострадали в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовым автомобилем, сообщили РИА Новости в региональном центре гражданской защиты. ДТП произошло утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе, когда автобус, следовавший из Свободного в Благовещенск, в условиях тумана не заметил припаркованную на обочине фуру.

В салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Водителя пришлось деблокировать из покореженной кабины, у него зажало ноги. Две женщины-пассажирки госпитализированы: у одной, предварительно, диагностирован перелом руки, у другой — ушиб головы. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Белогорске Амурской области ребенок за рулем автомобиля стал виновником аварии. Инцидент произошел в переулке Итикутский. Девятилетний водитель Toyota Probox допустил съезд с проезжей части и столкновение со стоящим автомобилем Toyota Crown Athlete. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы.