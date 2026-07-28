Девятилетний ребенок за рулем Toyota разбил чужую машину и пострадал сам

Девятилетний ребенок за рулем Toyota разбил чужую машину и пострадал сам Девятилетний мальчик за рулем иномарки устроил ДТП в Амурской области

Девятилетний ребенок за рулем автомобиля устроил аварию в Белогорске Амурской области и получил травмы, сообщается в канале региональной госавтоинспекции на платформе МАКС. По информации ведомства, инцидент произошел в переулке Итикутский.

Несовершеннолетний, управляя автомобилем Toyota Probox, <...> допустил съезд с проезжей части и наезд на стоящий автомобиль Toyota Crown Athlete, — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП, в шести из которых пострадали люди. Инспекторы пресекли 3167 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего водители превышали скорость — таких нарушений зафиксировано 2216. Еще 496 автомобилистов пренебрегли ремнями безопасности.

Ранее четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Тульской области. Авария произошла на 299-м километре автодороги. Уточняется, что столкнулись грузовой автомобиль Ford Cargo и легковой Hyundai Sonata. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет.