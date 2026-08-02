Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 17:24

Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети

Убитая в Белграде россиянка перед смертью оставила сообщение про зубы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянка Людмила незадолго до убийства в сербском Белграде опубликовала на своей странице в социальных сетях новый статус про улыбку и зубы, пишет aif.ru. Пользователи сети его уже назвали пророческим.

Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы, — написала девушка.

27-летняя россиянка приехала в Сербию 23 июля и уже через два дня перестала выходить на связь. Ее тело нашли 30 июля, подозреваемого в ее убийстве задержали в аэропорту при попытке вылететь из страны. Мотивом преступления, по версии следователей, стала ревность.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ранним утром 26 июля она зашла в здание съемной квартиры в районе Борча вместе со своим 25-летним бывшим молодым человеком, гражданином Турции. По версии следствия, именно там мужчина жестоко расправился с ней, расчленил тело и упаковал в чемодан. На следующий день злоумышленник один вышел из дома с этим чемоданом и вывез его в район Падинска-Скела, где бросил в один из каналов. Найти его смогли служебная собака и кинолог.

Ранее мать убитой в Сербии девушки сообщила, что за сутки семья смогла собрать треть необходимой суммы для организации похорон: €2,5 тыс. (228 тыс. рублей) из требуемых €7,5–8 тыс. (684-730 тыс. рублей). Мать жертвы поблагодарила людей за оказанную поддержку в этот тяжелый для семьи период.

Европа
Сербия
убийства
девушки
ревность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила несколько украинских целей в Черном море
Вложения в искусственный интеллект назвали угрозой для экономики
В Омске из-за работы средств ПВО отменили концерт
Боксер попал в больницу после нокаута на турнире
Более 30 тыс. человек запретили выходить после ЧП на химическом складе
Пригород Киева содрогнулся от серии взрывов и погрузился во тьму
Мать вывела маленькую дочь в поток машин, чтобы не платить в ресторане
Прокуратура начала проверку из-за снятия 24 пассажиров с рейса в Египет
В европейской стране при крушении самолета погибли люди
Адская жара, тропические ночи? Прогноз погоды в Москве и Петербурге
Россиянам ответили, как облегчить возврат денег за бытовую технику с браком
Теракт в ресторане в Москве: что известно к этому часу, новости 2 августа
Мужчина получил осколочные ранения всего тела после атаки ВСУ
Столкновение вертолетов при тушении лесных пожаров попало на видео
Взрыв в частном доме обернулся вызовом скорой и десятком пострадавших
В России объяснили, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте
Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети
Тысячи испанских силовиков бросились «латать» прорванную границу в Сеуте
Полуторагодовалая девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой
Гибель младенца при родах в российской больнице обернулась уголовным делом
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.