Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети Убитая в Белграде россиянка перед смертью оставила сообщение про зубы

Россиянка Людмила незадолго до убийства в сербском Белграде опубликовала на своей странице в социальных сетях новый статус про улыбку и зубы, пишет aif.ru. Пользователи сети его уже назвали пророческим.

Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы, — написала девушка.

27-летняя россиянка приехала в Сербию 23 июля и уже через два дня перестала выходить на связь. Ее тело нашли 30 июля, подозреваемого в ее убийстве задержали в аэропорту при попытке вылететь из страны. Мотивом преступления, по версии следователей, стала ревность.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ранним утром 26 июля она зашла в здание съемной квартиры в районе Борча вместе со своим 25-летним бывшим молодым человеком, гражданином Турции. По версии следствия, именно там мужчина жестоко расправился с ней, расчленил тело и упаковал в чемодан. На следующий день злоумышленник один вышел из дома с этим чемоданом и вывез его в район Падинска-Скела, где бросил в один из каналов. Найти его смогли служебная собака и кинолог.

Ранее мать убитой в Сербии девушки сообщила, что за сутки семья смогла собрать треть необходимой суммы для организации похорон: €2,5 тыс. (228 тыс. рублей) из требуемых €7,5–8 тыс. (684-730 тыс. рублей). Мать жертвы поблагодарила людей за оказанную поддержку в этот тяжелый для семьи период.