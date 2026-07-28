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28 июля 2026 в 20:39

Молодая россиянка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования

В Подмосковье девушка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В подмосковном Королеве 19-летняя девушка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования после задержания, сообщает «Коммерсант» в пресс-службе регионального главка ведомства. Руководство ГУ МВД по Московской области уже назначило проверку.

По информации издания, 24 июля девушку заподозрили в краже алкоголя в одном из магазинов крупной торговой сети. После отказа показать сумку директор магазина вызвала полицию. В сообщении говорится, что правоохранители задержали гражданку, усадили в машину и начали оскорблять.

В отделе полиции, по словам девушки, один из силовиков бросал ее об стены, толкал на ступеньки и угрожал изнасилованием. В травмпункте у пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки.

Ранее Копейский городской суд признал виновными трех бывших сотрудников ФСИН в применении пыток к заключенным в Челябинской области. Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима. Всех виновных также лишили права занимать должности в структуре правоохранительных органов.

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