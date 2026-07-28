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28 июля 2026 в 20:54

На Украине спрогнозировали массовый выезд граждан из Польши

Социолог Антипович спрогнозировал массовый выезд украинцев из Польши

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Граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений, заявил украинский социолог Алексей Антипович. По его словам, которые передает агентство УНИАН, усилению негативного восприятия украинцев среди местных жителей могли способствовать заявления польских властей.

Можно предположить, что заявления представителей польских властей могли способствовать усилению негативного восприятия украинских беженцев среди обычных жителей Польши <...> Учитывая всплески негативного отношения к украинцам, можно ожидать дальнейшей миграции. В то же время вряд ли эти люди будут массово возвращаться на Украину, — сказал Антипович.

Он также отметил, что в 2022–2023 годах в Польше находилось до 2 млн украинских беженцев. Однако позже их число значительно сократилось — многие переехали в Германию и другие страны Европы.

Ранее в польском Вроцлаве группа местных жителей напала на пару украинцев, услышав их акцент в магазине. Оба пострадавших получили травмы головы, у них подозревают сотрясение мозга. Девушке наложили швы на шею.

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