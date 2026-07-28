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28 июля 2026 в 16:20

Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон

Подмосковье столкнулось с ураганом и градом из-за движущегося на Москву циклона

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Мощный циклон надвигается на Москву, а в Подмосковье сильный ветер уже валит деревья и разбивает стекла машин крупным градом, сообщает Telegram-канал SHOT. На Новорижском шоссе между Ржевом и Зубцовом водители столкнулись с ураганом и нулевой видимостью прямо во время движения.

Несколько автомобилей получили повреждения из-за упавших стволов и града величиной с крупный орех. Очевидцы отмечают, что ураганные порывы сносили все на своем пути вдоль трассы. Синоптики предупреждают, что в столице сегодня также ожидаются ливни с грозами и резкое ухудшение погоды.

Перед этим в МЧС предупредили, что 28 июля ожидаются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду. Непогода сохранится до утра среды.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду.

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