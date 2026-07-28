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28 июля 2026 в 12:18

Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами и градом

МЧС: ливни с грозами и градом обрушатся днем и вечером 28 июля на Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ливни с грозами, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду прогнозируются 28 июля днем и вечером в Московской области, сообщил региональный главк МЧС России. Непогода сохранится до утра среды.

С 15:00 28 июля с сохранением до утра 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь, в дневные и вечерние часы 28 июля — ливень, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду, — говорится в прогнозе ведомства.

Спасатели призвали жителей и гостей региона проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и правила безопасности. В главке также рекомендовали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и при необходимости обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +31.

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