ВСУ попытались атаковать 12 российских регионов в течение дня

Российские средства ПВО в течение дня уничтожили 112 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. По информации оборонного ведомства, цели перехватили над 12 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. Пострадавшего с предварительно диагностированной акубаротравмой доставили для обследования в больницу. После детонации дрона загорелись оборудование и машина. До этого украинский дрон ударил по автомобилю газовой службы в ЛНР. Водитель погиб на месте, еще трое работников получили ранения.