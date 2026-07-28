В регионе РФ подтвердили гибель человека при атаке на коммерческий объект

В регионе РФ подтвердили гибель человека при атаке на коммерческий объект Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель, еще один человек получил ранение, сообщил оперштаб в МАКСе. Второго пострадавшего с предварительно диагностированной акубаротравмой доставили для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. После детонации дрона загорелись оборудование и автомобиль, пожарные потушили возгорание.

В поселке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

По данным оперштаба, в селе Новая Нелидовка при детонации беспилотника повредило хозяйственную постройку. В Шебекино после взрыва FPV-дрона повреждения получил припаркованный автобус, еще один беспилотник атаковал частный дом, где были разбиты окна, повреждены забор и автомобиль.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Шебекино. По предварительной информации, обошлось без погибших, однако 19 человек пострадали, некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.