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28 июля 2026 в 16:40

В регионе РФ подтвердили гибель человека при атаке на коммерческий объект

Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель, еще один человек получил ранение, сообщил оперштаб в МАКСе. Второго пострадавшего с предварительно диагностированной акубаротравмой доставили для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. После детонации дрона загорелись оборудование и автомобиль, пожарные потушили возгорание.

В поселке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

По данным оперштаба, в селе Новая Нелидовка при детонации беспилотника повредило хозяйственную постройку. В Шебекино после взрыва FPV-дрона повреждения получил припаркованный автобус, еще один беспилотник атаковал частный дом, где были разбиты окна, повреждены забор и автомобиль.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Шебекино. По предварительной информации, обошлось без погибших, однако 19 человек пострадали, некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

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