ВСУ атаковали рейсовый автобус в приграничном регионе Шуваев: 19 человек пострадали при атаке на рейсовый автобус в Шебекино

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Шебекино, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без погибших, однако 19 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус. Пострадали 19 мирных жителей. 18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — сообщил Шуваев.

Ранее два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

До этого ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекино. Как сообщил Шуваев, пять человек погибли и 23 пострадали. Среди погибших — четыре женщины и маленький ребенок. В Шебекинскую районную больницу привезли 23 человек, в том числе 17-летнего подростка.