Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 09:48

ВСУ атаковали рейсовый автобус в приграничном регионе

Шуваев: 19 человек пострадали при атаке на рейсовый автобус в Шебекино

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Шебекино, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без погибших, однако 19 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус. Пострадали 19 мирных жителей. 18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. 15 граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — сообщил Шуваев.

Ранее два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

До этого ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекино. Как сообщил Шуваев, пять человек погибли и 23 пострадали. Среди погибших — четыре женщины и маленький ребенок. В Шебекинскую районную больницу привезли 23 человек, в том числе 17-летнего подростка.

Регионы
Белгородская область
Шебекино
Александр Шуваев
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт предупредил о рисках использования ИИ для работы
«Дуда дурачок»: Вован и Лексус дважды разыграли экс-президента Польши
В одном российском регионе снизили цены на бензин
В Приамурье микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик в тумане
Заявление Путина о «Посейдоне» назвали предупреждением Западу
Соседняя страна ограничила полеты рядом с границей России
В ЛНР создали радиосеть для уничтожения украинских дронов
Юрист раскрыл фактор, влияющий на судебный раздел имущества супругов
Российские «птички» оставили ВСУ без автопарка
Дачникам рассказали, какую хитрую уловку изобрели для них мошенники
Врач назвала ранние признаки обезвоживания, которые часто не замечают
У защиты Мадуро появилась неожиданная возможность
Патриарх Кирилл обратился к Путину в День крещения Руси
Стало известно о критической ситуации для ВСУ на ключевом участке фронта
Милохин захотел петь и танцевать на корпоративах по всему миру за $50 тыс.
«Был завербован СБУ»: задержанный в Белгороде рассказал, как готовил теракт
Мужчинам дали совет по выбору первого украшения
Мошенники развели 18-летнего юношу на 75 млн рублей
«Пытались контратаковать»: появились подробности боев за Белицкое
Известная российская певица стала должницей ГИБДД
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.