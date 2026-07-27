В ЛНР появились новые жертвы среди мирных жителей после атаки ВСУ Из-за удара БПЛА по авто газовой службы в Первомайске погиб один человек

В Луганской Народной Республике украинские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль газовой службы в городе Первомайске, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе МАКС. В результате удара водитель скончался на месте, а трое других сотрудников получили травмы.

В городском округе город Первомайск неонацисты ударили по автомобилю газовой службы. Водитель погиб на месте, еще трое работников ранены, — следует из сообщения.

По словам Пасечника, за минувшие сутки, включая утро понедельника, 27 июля, в результате атак украинских войск по автомобилям в регионе погибли два человека. Семь мирных жителей ранены.

Ранее в Брянской области два мирных жителя пострадали от атак украинских беспилотников. В селе Старый Ропск Климовского района дрон атаковал проезжающий автомобиль, ранив одного пассажира. В селе Понуровка Стародубского района дрон ударил по тракторному стану, ранив местного жителя.

До этого в Белгороде в результате атаки БПЛА произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном здании.Также были повреждены 15 припаркованных автомобилей.