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28 июля 2026 в 21:13

В Госдуме объяснили, как предотвратить гибель альпинистов на Эльбрусе

Депутат Журова призвала штрафовать неопытных альпинистов за нарушения в горах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подниматься на Эльбрус без опыта и подготовки — огромный риск, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она призвала ввести жесткий контроль в этой сфере и штрафовать непрофессиональных альпинистов за нарушения.

Ранее депутаты провели серьезное совещание с Минэкономразвития, на котором говорили об усилении законодательства и всех мер в области альпинизма. Некоторые люди без подготовки и опыта поднимаются на Эльбрус, чего делать нельзя. Необходимо ставить посты и, видимо, штрафовать альпинистов, — заявила Журова.

Парламентарий отметила, что в советское время было невозможно подняться на Эльбрус без членства в альпинистском клубе, прохождения теоретической и практической подготовки, а также без наличия определенного количества восхождений.

Реклама о том, что любая домохозяйка или пенсионер может подняться на гору, вводит людей в заблуждение. Это огромный риск. Я была очень много раз в Приэльбрусье. Но, зная все риски, которые несет Эльбрус, я бы не хотела подниматься на эту гору, — отметила депутат.

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус семи альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли пять человек. В МЧС России отметили, что гида с ними не было.

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