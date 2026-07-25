Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 20:45

СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области

СК возбудил дело после гибели детей и женщины при пожаре в Ульяновской области

Фото: СК РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух маленьких детей и 75-летней женщины при пожаре в двухэтажном доме в Ульяновской области, сообщило региональное управление Следственного комитета в МАКСе. Трагедия произошла утром в субботу, 25 июля, в квартире дома на улице Ленина в селе Большие Ключищи. В результате возгорания погибли шестилетний мальчик, трехлетняя девочка и их прабабушка.

Следователями Ульяновского межрегионального следственного отдела СУСК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех местных жителей, двое из которых — несовершеннолетние дети, по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — отмечается в сообщении.

По данным следствия, пожар начался в детской комнате из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Регионы
Ульяновская область
трагедии
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ напали на иранское торговое судно в Каспийском море
Иракли рассказал о росте популярности после шоу «Ставка на любовь»
Атака FPV-дрона ВСУ унесла жизнь жителя Белгородской области
Российский турист спас ребенка в Турции
Иракли рассказал о партнерских отношениях с бывшей женой
Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине
КСИР заявил об уничтожении десятка истребителей США
ВС РФ уничтожили десантный катер, три сухогруза и балкер Украины за сутки
«Звериный оскал»: Захарова обвинила ВСУ в ударах по мирным жителям
«Пропагандистский характер»: Жога об атаке на НПЗ в Тюмени
Сестра умершей гимнастки Прончевой рассказала о ее последнем СМС
СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области
Песков объяснил, как Киев может завершить противостояние до конца суток
Песков объяснил невозможность заморозки конфликта на Украине
В российском регионе к знаковой дате открыли памятник Гагарину и Беляеву
Осужденный попросил ужесточить ему наказание из-за панических атак
«Очередной развод»: аналитик объяснил, как США водят за нос Иран
Слуцкий высказался об атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке
Колдун объяснил разницу между старой «Фабрикой звезд» и современными шоу
СК назвал причину падения парапланериста в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.