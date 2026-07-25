СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области

СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области СК возбудил дело после гибели детей и женщины при пожаре в Ульяновской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух маленьких детей и 75-летней женщины при пожаре в двухэтажном доме в Ульяновской области, сообщило региональное управление Следственного комитета в МАКСе. Трагедия произошла утром в субботу, 25 июля, в квартире дома на улице Ленина в селе Большие Ключищи. В результате возгорания погибли шестилетний мальчик, трехлетняя девочка и их прабабушка.

Следователями Ульяновского межрегионального следственного отдела СУСК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех местных жителей, двое из которых — несовершеннолетние дети, по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — отмечается в сообщении.

По данным следствия, пожар начался в детской комнате из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.