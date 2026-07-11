Два ребенка заживо сгорели при пожаре в частном доме

Два ребенка заживо сгорели при пожаре в частном доме МЧС России: двое детей погибли при пожаре в Барнауле

Пожар произошел в частном доме в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю в МАКСе. По данным ведомства, погибли два ребенка. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В доме проживала мать с тремя детьми. На момент пожара женщины и старшего ребенка дома не было. В квартире оставались девочка 2020 года рождения и мальчик 2023 года рождения. К сожалению, на пожаре погибли два ребенка, — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на первом этаже здания. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы. В тушении пожара участвовали 34 спасателя и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, вызванные атаками украинских беспилотников, были успешно потушены. Спасатели МЧС работали всю ночь. Сотрудники муниципальных служб и полицейские помогали эвакуированным и поддерживали порядок. После временного размещения жители начали возвращаться домой.

До этого стало известно, что в Красногорске произошел пожар в торговом центре «ТераБит». По сообщениям очевидцев, в небо поднимался густой черный дым. После этого пожару был присвоен второй ранг сложности. На площади 200 квадратных метров горела кровля здания.