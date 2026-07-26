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26 июля 2026 в 07:02

Авария на алтайской трассе унесла жизни трех человек

МВД: в дорожной аварии в Алтайском крае погибли двое взрослых и один ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Алтайском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. Жертвами столкновения стали три человека, один из которых был несовершеннолетним, сообщили в региональном МВД в МАКСе.

На 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение автомобилей, — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Raum выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Carina. В результате погибли три пассажира, в том числе подросток. Водители обеих машин и еще один несовершеннолетний пассажир госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Назначены экспертизы, в том числе автотехническая. Прокуратура края проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Москве произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. В результате аварии погибли два человека. По словам очевидцев, водитель черного автомобиля отмечал день рождения. После банкета он сел за руль в состоянии опьянения и врезался в другую машину. Сам мужчина скончался на месте. Водитель серебристого автомобиля, несмотря на усилия прибывших медиков, также погиб.

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