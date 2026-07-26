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26 июля 2026 в 02:01

Пьяный после банкета водитель спровоцировал смертельное ДТП в Москве

РЕН ТВ: жесткая дорожная авария в Москве унесла жизни двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, сообщил источник РЕН ТВ. В результате аварии погибли два человека.

По словам очевидцев, водитель черного автомобиля отмечал день рождения. После банкета он сел за руль в состоянии опьянения и врезался в другую машину.

Сам мужчина скончался на месте. Водитель серебристого автомобиля, несмотря на усилия прибывших медиков, также погиб. Обе машины получили серьезные повреждения. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Москвы погиб в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде. По информации источников, 41-летнего мужчину сбил автомобиль Ford, за рулем которого находился старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации.

До этого неадекватный водитель устроил массовое ДТП возле одного из клубов в Петрозаводске, повредив семь припаркованных автомобилей. По предварительным данным, после столкновений его машина перевернулась. Очевидцы вытащили из салона водителя и пассажира, после чего между участниками происшествия завязалась потасовка.

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