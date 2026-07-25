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25 июля 2026 в 19:43

Массовое ДТП у клуба в Петрозаводске закончилось потасовкой

Неадекватный водитель протаранил семь машин у клуба в Петрозаводске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неадекватный водитель устроил массовое ДТП возле одного из клубов в Петрозаводске, повредив семь припаркованных автомобилей, пишет Telegram-канал «112». По предварительным данным, после столкновений его машина перевернулась. Очевидцы вытащили из салона водителя и пассажира, после чего между участниками происшествия завязалась потасовка.

Прибывшие на место полицейские задержали предполагаемого виновника. На данный момент обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде автомобиль Subaru после столкновения с Chevrolet вылетел на остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадал водитель Subaru. По данным полиции, медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.

Между тем стало известно, что розовый автомобиль BMW на скорости врезался в светофор на одном из перекрестков в Троицке. После удара машина получила серьезные повреждения. Уточняется, что у автомобиля оказались разбиты бампер, левая фара и крыло, смят капот, а также оторвало колесо.

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