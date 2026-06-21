Россиянин открыл огонь по прохожим из дробовика В Петрозаводске мужчина обстрелял прохожих из дробовика

В Петрозаводске 38-летний мужчина открыл огонь по прохожим из дробовика из окна на четвертом этаже дома, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на Лососинском шоссе. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали со множественными огнестрельными ранениями. Стрелка задержали, его допрашивают.

Ранее сообщалось, что 19-летний нападавший на торговый центр в Краснодаре мог иметь при себе восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств. Злоумышленник проник в здание через ресторан, где заказал еду, а затем направился в туалет общего зала.

Также ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило, что полицейские задержали 62-летнего мужчину, который выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета в Кировском районе Ленинградской области. Инцидент произошел 20 июня у дома № 46 по улице Кировской после словесной перепалки с компанией молодых людей из-за шума.

До этого стало известно, что в Сергиевом Посаде в результате конфликта со стрельбой пострадали двое подростков. Местный житель поссорился с тремя нетрезвыми молодыми людьми. Один из них угрожал мужчине ножом.