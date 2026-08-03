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03 августа 2026 в 14:36

В РАН назвали причину ядерной истерии в Европе

Политолог Федоров увидел причину ядерной истерии Европы в желании иметь свое ЯО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейцы больше не рассчитывают на защиту со стороны США, поэтому хотят иметь собственное ядерное оружие, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, они готовятся к прямому военному конфликту с Россией.

В Европе больше нет надежды на Соединенные Штаты. Ведь они не только сокращают свое присутствие, но и показали в войне с Ираном, что, мягко говоря, не всесильны. Поэтому европейские страны хотят иметь свое ядерное оружие. Вторая причина — они готовятся к прямому военному конфликту с Россией, — сказал Федоров.

В Европе рассчитывают, что война будет конвенциональной, то есть без применения ядерного оружия, добавил он. А ядерное оружие им нужно в качестве страховки: мол, если оно есть в Европе, то «Россия не ударит ЯО, потому что испугается ответа».

Третья причина ядерной истерии в Европе — промывание мозгов населению. На поддержку Украины и милитаризацию стран ЕС тратится слишком много денег. Граждане недовольны. Поэтому их и пугают ядерной войной с Россией: вот, дескать, мы готовимся уже ко всему, — подытожил эксперт.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев, напомнил, что стратегия коллективной безопасности организации и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран ОДКБ.

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