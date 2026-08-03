Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности

В Омской области 48-летний житель села Соляное Черлакского района, приревновав бывшую девушку, направил на нее охотничье ружье, но в результате выстрела убил своего 32-летнего друга, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, трагедия произошла в ночь на 3 августа у местного дома культуры, где проходили танцы.

Подозреваемый позвал ее, а когда она подошла, он наставил на девушку ружье. Она стала убегать, а дальше, по-видимому, друг встал между ним и девушкой — и подозреваемый его убил, — рассказали в ведомстве.

Мужчина скончался на месте. Подозреваемый был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Следователи решают вопрос о его аресте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель штата Флорида принял соседа за медведя и застрелил его. Пострадавший скончался, у него осталась жена и четверо детей.