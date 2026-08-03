Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 15:17

Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности

Житель Омской области застрелил друга, направив ружье на бывшую девушку

Фото: СК РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Омской области 48-летний житель села Соляное Черлакского района, приревновав бывшую девушку, направил на нее охотничье ружье, но в результате выстрела убил своего 32-летнего друга, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, трагедия произошла в ночь на 3 августа у местного дома культуры, где проходили танцы.

Подозреваемый позвал ее, а когда она подошла, он наставил на девушку ружье. Она стала убегать, а дальше, по-видимому, друг встал между ним и девушкой — и подозреваемый его убил, — рассказали в ведомстве.

Мужчина скончался на месте. Подозреваемый был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Следователи решают вопрос о его аресте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель штата Флорида принял соседа за медведя и застрелил его. Пострадавший скончался, у него осталась жена и четверо детей.

Регионы
Омская область
выстрелы
убийства
ревность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.