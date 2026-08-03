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03 августа 2026 в 16:04

В Microsoft признали провал Windows

В Microsoft пообещали оптимизировать Windows 11 для слабых ПК к концу 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Корпорация Microsoft пообещала заняться оптимизацией Windows 11 для стабильной работы на слабых компьютерах, сообщает портал PCWorld. Глава подразделения Windows Паван Давулури заявил, что инженеры будут решать проблему быстродействия на ПК с 8 Гб оперативной памяти.

В компании много лет утверждали, что Windows стабильно работает на таких устройствах, однако пользователи и эксперты не раз указывали, что этого объема критически не хватает. Старший редактор PCWorld отметил, что на рынке есть пример экосистемы, хорошо работающей с 8 Гб памяти, — это MacBook Neo с macOS. Давулури пообещал исправить ситуацию до конца 2026 года, внедрив улучшения в распределение памяти.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft продлила обслуживание операционной системы Windows 10 до 12 октября 2027 года. Отмечается, что американский IT-гигант принял такое решение из-за продолжающегося кризиса с оперативной памятью. Изначально на сайте было указано, что поддержка ОС будет действовать до октября текущего года, но компания решила продлить дату выпуска обновлений.

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