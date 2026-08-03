В Microsoft признали провал Windows

Корпорация Microsoft пообещала заняться оптимизацией Windows 11 для стабильной работы на слабых компьютерах, сообщает портал PCWorld. Глава подразделения Windows Паван Давулури заявил, что инженеры будут решать проблему быстродействия на ПК с 8 Гб оперативной памяти.
В компании много лет утверждали, что Windows стабильно работает на таких устройствах, однако пользователи и эксперты не раз указывали, что этого объема критически не хватает. Старший редактор PCWorld отметил, что на рынке есть пример экосистемы, хорошо работающей с 8 Гб памяти, — это MacBook Neo с macOS. Давулури пообещал исправить ситуацию до конца 2026 года, внедрив улучшения в распределение памяти.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft продлила обслуживание операционной системы Windows 10 до 12 октября 2027 года. Отмечается, что американский IT-гигант принял такое решение из-за продолжающегося кризиса с оперативной памятью. Изначально на сайте было указано, что поддержка ОС будет действовать до октября текущего года, но компания решила продлить дату выпуска обновлений.