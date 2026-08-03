Трихолог назвала главную ошибку при выпадении волос

Главная ошибка при выпадении волос — заниматься самолечением, заявила врач дерматовенеролог-трихолог Татьяна Гончарова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что многие пытаются решить проблему шампунями или витаминами, когда нужно идти к медикам.

Когда человек видит, что волосы начали выпадать, он не обращается к специалисту, а идет в магазин за шампунем или в аптеку за витаминами. Но самолечение проводится наугад, без учета причины и механизма потери волос, — пояснила трихолог.

Врач отметила, что чрезмерный уход за кожей головы тоже приводит к выпадению волос. Кроме того, редкое мытье грозит накоплением кожного сала и грязи, а агрессивные шампуни пересушивают кожу. По словам специалиста, оптимальная частота мытья зависит от типа кожи и образа жизни.

Ранее трихолог Инна Петросова рассказала, что основной причиной постоянной ломкости волос является не внешнее воздействие, а внутреннее состояние организма, например дефицит железа или нехватка витамина D. Она отметила, что нарушение структуры стержня — это не самостоятельный диагноз, а лишь симптом, сигнализирующий, что защитная оболочка повреждена, из-за чего он теряет влагу и эластичность.