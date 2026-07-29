Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос

Волосы начинают сечься из-за воздействия высоких температур, рассказала LIFE.ru врач-трихолог, косметолог Ирина Троицкая. Она отметила, что регулярное использование фена, утюжков и плоек разрушает защитный слой волоса.

Секущиеся концы волос — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что они регулярно подвергаются повреждающим факторам. Чаще всего волосы начинают сечься из-за регулярного воздействия высоких температур, — рассказала Троицкая.

Трихолог подчеркнула, что от жары волос теряет влагу, становится хрупким и начинает расслаиваться на конце. По ее словам, также негативно влияют химические процедуры — окрашивание, осветление и химическая завивка.

Ранее трихолог Инна Петросова рассказала, что основной причиной постоянной ломкости волос является не внешнее воздействие, а внутреннее состояние организма, например дефицит железа или нехватка витамина D. Она отметила, что нарушение структуры стержня — это не самостоятельный диагноз, а лишь симптом, сигнализирующий, что защитная оболочка повреждена, из-за чего он теряет влагу и эластичность.