Стало известно, какие зубные пасты россияне стали покупать чаще

Россияне стали чаще покупать зубные пасты без фторидов, при этом интерес к данной категории за два года вырос более чем в два раза, заявила NEWS.ru врач-стоматолог Екатерина Кузнецова. По ее словам, такой тренд связан с желанием потребителей лучше разбираться в составе продуктов.

Россияне все чаще обращают внимание на состав средств для ухода за полостью рта и изучают активные компоненты зубных паст перед покупкой. Одним из заметных трендов стали средства с маркировкой «без фтора». С 2024 по 2026 год интерес к этой категории вырос более чем в два раза. Популярность таких средств связана с желанием потребителей лучше разбираться в составе продуктов, однако отказ от фторидов подходит не всем, — пояснила Кузнецова.

Она отметила, что фториды остаются самым изученным и проверенным средством для защиты эмали, и их исключение из состава может быть оправдано только в строго определенных случаях. По словам стоматолога, выбирать пасту только по принципу «есть фтор или нет» неправильно, потому что гораздо важнее учитывать реальное состояние зубов, склонность к кариесу и личные особенности человека.

Элементарный фтор в средствах гигиены не используется. Фториды остаются одним из наиболее изученных компонентов для профилактики кариеса: они укрепляют эмаль и повышают ее устойчивость к воздействию кислот. Поэтому отметка «без фтора» сама по себе не означает, что средство эффективнее или безопаснее для каждого человека. При выборе пасты важно учитывать не только наличие или отсутствие конкретного компонента, но и состояние полости рта, риск развития кариеса и индивидуальные потребности человека. Один состав не может одинаково подходить всем, — заключила Кузнецова.

Ранее стоматолог Владимир Михайлов заявил, что чистить зубы следует до завтрака. При этом, по его словам, долгое время было распространено противоположное мнение.