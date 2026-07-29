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29 июля 2026 в 10:10

Экстренную эвакуацию проводят в Таганроге после налета ВСУ на завод

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Таганроге в районе завода имени Г. М. Бериева проводится эвакуация жителей после атаки ВСУ, сообщила мэр города Светлана Камбулова в МАКСе. Она отметила, что меры приняты для обеспечения работы саперов.

Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки. Для обеспечения работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Г. М. Бериева до улицы Спортивной, — написала Камбулова.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории промышленных предприятий и морского порта в Таганроге. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения фрагментов возгораний не возникло, никто из людей не пострадал.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал легковой автомобиль с девушкой внутри.

До этого сообщалось, что доброволец «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб при защите мирных жителей от атак ВСУ в Курской области. Военный будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам.

Регионы
Ростовская область
Светлана Камбулова
атаки ВСУ
эвакуация
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