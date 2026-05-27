В Таганроге ввели локальный режим ЧС В Таганроге ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Локальный режим ЧС введен после воздушной атаки на Таганрог Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Это решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям после того, как над городом в ходе утреннего налета уничтожили ракету ВСУ.

Принято решение о введении локального режима ЧС, — написала она.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после ночной воздушной атаки повреждены жилые дома и здание Южного управления Центрального банка, где загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Также Слюсарь сообщал, что ранее детский оздоровительный комплекс «Спутник» попал под удар украинских беспилотников. Он добавил, что БПЛА противника были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах региона.