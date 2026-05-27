Шпионка из Запорожской области получила суровый приговор Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за шпионаж

Жительницу Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале. Инстанция установила, что обвиняемая передавала противнику данные о военных, при этом особо его интересовали сведения об авиации.

Запорожский областной суд назначил гражданке Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии общего режима, — сказано в сообщении.

По данным судебной инстанции, с мая 2023 года по октябрь 2024 года она передавала врагу информацию о движении легковых и тяжелых машин. В частности, подсудимая сообщала о передвижении техники, включая танки, БМП, МТЛБ, БТР, а также гражданских автомобилей. Суд отметил, что обвиняемая предоставляла сведения о местоположении вертолетов и самолетов.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам колонии женщину, имеющую гражданство РФ и Украины, за передачу СБУ данных о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Злоумышленницу выявили сотрудники УФСБ России.