«Жажда наживы»: Васильев об участии россиянина в «Играх на стероидах» Васильев допустил, что пловец Сомов участвовал в «Играх на стероидах» ради денег

Российский пловец Евгений Сомов хотел заработать много денег, поэтому решил участвовать в «Олимпиаде на стероидах», считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. В беседе с NEWS.ru он вырзаил мнение, что спортсменом двигала жажда наживы.

Неуемная жажда наживы, к сожалению, затмевает разум даже казалось бы разумных людей. Попытка заработать много денег. Это очень опасная дорога, которая может привести к печальным последствиям, — сказал Васильев.

Первые в истории подобные соревнования прошли в Лас-Вегасе. Участие в них приняли 42 атлета. В программе были следующие дисциплины: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим. На Enhanced Games спортсменам разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать. Единственным, кому удалось установить рекорд в рамках этих соревнований, стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который выступил в гидрокостюме.

Ранее Васильев заявил, что главной задачей организаторов «Олимпиады на стероидах» было просто заработать денег, пускай и скандальным путем. По его мнению, спонсорам наплевать на жизни спортсменов. Васильев считает, что «Олимпиада на стероидах» не имеет никакой перспективы.