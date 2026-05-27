27 мая 2026 в 13:04

В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России

Депутат Костенко: система ГЛОНАСС поможет усилить безопасность туристов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила проработать систему ГЛОНАСС для усиления безопасности туристов в курортных зонах России, пишет Lenta.ru. По ее мнению, соответствующая программа дает точные навигационные сведения и может быть использована в сфере туризма.

Например, в ходе природных катаклизмов, наводнений не все люди успевают отреагировать, поэтому мы хотим распространить использование ГЛОНАСС в том числе и на посещение зон особо охраняемых природных территорий. Мы сейчас дорабатываем вместе с соответствующими разработчиками этот вопрос, — отметила Костенко.

Она подчеркнула, что людям недостаточно слышать только звуки сирены — им нужно четко понимать, какая конкретно угрожает опасность и что нужно предпринимать: оставаться в помещениях или искать убежище. Парламентарий добавила, что власти планируют разработать систему информации для туристов в виде приложения, которое будет помогать им во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что для предотвращения несанкционированных походов и восхождений необходимо увеличить размер штрафов для туристов за их совершение. По его словам, усиление ответственности, возложенной на нелегальных гидов, поможет предотвратить трагедии.

Власть
туристы
Россия
Общество
