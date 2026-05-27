Парламент Венгрии нового созыва принял решение прекратить процедуру выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), которая была инициирована предыдущим правительством Виктора Орбана. Таким образом, процесс, запущенный в 2025 году, официально остановлен и не доведен до завершения, сообщили в прямом эфире национальными телекомпаниями.

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против — 37, воздержались пятеро , — заявили в парламенте.

Решение поддержало новое правительство во главе с премьер-министром Петером Мадьяром, лидером партии «Тиса», победившей на выборах 12 апреля. В кабмине отметили, что МУС является важным международным институтом, обеспечивающим глобальную безопасность и ответственность за тяжкие преступления. В ходе голосования депутаты разделились по партийной линии: «Тиса» выступила за отказ от выхода, оппозиция — против.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Международный уголовный суд превратился из органа правосудия в юридическое орудие гибридной войны. По его словам, должностные лица МУС, принявшие противоправные решения, должны привлекаться к ответственности по нормам национального уголовного права.