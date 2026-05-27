27 мая 2026 в 13:44

В парламенте Венгрии отказались от выхода из МУС

Парламент Венгрии нового созыва принял решение прекратить процедуру выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), которая была инициирована предыдущим правительством Виктора Орбана. Таким образом, процесс, запущенный в 2025 году, официально остановлен и не доведен до завершения, сообщили в прямом эфире национальными телекомпаниями.

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против — 37, воздержались пятеро, — заявили в парламенте.

Решение поддержало новое правительство во главе с премьер-министром Петером Мадьяром, лидером партии «Тиса», победившей на выборах 12 апреля. В кабмине отметили, что МУС является важным международным институтом, обеспечивающим глобальную безопасность и ответственность за тяжкие преступления. В ходе голосования депутаты разделились по партийной линии: «Тиса» выступила за отказ от выхода, оппозиция — против.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Международный уголовный суд превратился из органа правосудия в юридическое орудие гибридной войны. По его словам, должностные лица МУС, принявшие противоправные решения, должны привлекаться к ответственности по нормам национального уголовного права.

