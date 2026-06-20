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20 июня 2026 в 08:40

Шесть человек погибли в массовом ДТП в российском регионе

В ДТП в Дергачевском районе Саратова погибли шесть человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Двое пострадали, их доставили в больницу.

В Дергачевском районе по предварительным данным в 7.40 (6.40 мск — NEWS.ru) вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются.

Ранее в областной службе спасения Саратовской области сообщили, что в Гагаринском районе города Саратова столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали более десятка человек.

До этого пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. Жертвами ДТП стали три человека, включая двух медиков, а водитель спецтранспорта получил тяжелые травмы. Авария произошла на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

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