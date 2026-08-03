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03 августа 2026 в 09:30

«К сожалению, есть жертвы»: Аксенов вышел на связь после атаки ВСУ на Крым

Аксенов: три человека погибли в Крыму в результате ночной атаки ВСУ

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава региона Сергей Аксенов в МАКСе. Он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, и пообещал оказать помощь.

Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского налета. Скорейшего выздоровления всем получившим ранения. Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим, — написал он.

Ранее три человека погибли в результате атаки беспилотников в Удмуртии, еще двое получили ранения, среди них ребенок. Губернатор региона Ольга Абрамова подтвердила, что пострадал гражданский автомобиль на севере республики.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки.

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