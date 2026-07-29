Два человека погибли и пять пострадали при ночной атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли и пять пострадали при ночной атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, еще пятеро мирных жителей получили ранения, их госпитализировали. Местные органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, уточнил Аксенов.

В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. <...> Органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Никто не останется один на один со своей бедой, — добавил он.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгорода и еще 15 муниципалитетов региона за сутки. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 46 пострадали. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

До этого мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, мужчину экстренно доставили в областную больницу.