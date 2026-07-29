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29 июля 2026 в 09:28

Мирного жителя ранило осколками при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Хинштейн: мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА на автомобиль

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мирный житель был ранен в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района Курской области, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Александр Хинштейн. По его словам, мужчину доставили в областную больницу.

В результате атаки дрона на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района ранен 52-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи, — отметил губернатор.

Всего в период с 09:00 мск 28 июля до 09:00 мск 29 июля силы ПВО сбили 109 дронов различного типа в небе над Курщиной, уточнил Хинштейн. 106 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Чувашией. Как уточнил глава региона Олег Николаев, в республике действует режим опасности атаки БПЛА. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки БПЛА
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