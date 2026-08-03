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03 августа 2026 в 10:24

Токсиколог ответил, в чем опасность капсул мухоморов

Токсиколог Сивооронов: капсулы мухоморов могут содержаться яды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Капсулы мухоморов могут содержать токсичные яды, рассказал VSE42.RU главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. Он отметил, что такие «добавки» можно приобрести онлайн.

Врач объяснил, производитель заявляет, что капсулы грибов могут повысить иммунитет, работоспособность и улучшить память. Он предупредил, что вместо ожидаемого эффекта после приема можно оказаться в реанимации.

Сиворонов подчеркнул, что в порошке содержатся яды — мусцимол и иботеновая кислота. По его словам, они поражают нервную систему и мозг, вплоть до комы.

Ранее эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров рассказал, что бледную поганку можно спутать с шампиньоном. По его словам, симптомы отравления могут появиться уже через час, но наиболее выраженными они становятся через 6–12 часов, когда яд уже почти разрушил почки и печень.

Здоровье
Токсикологи
мухоморы
яды
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