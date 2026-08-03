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03 августа 2026 в 10:29

Нарколог назвал неожиданный способ проверки на алкоголизм

Врач Казанцев: заподозрить алкоголизм можно по сроку хранения спиртного в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Все желающие могут проверить себя на зависимость от алкоголя — для этого достаточно выяснить, сколько в среднем хранятся бутылки со спиртным дома, заявил в беседе с 360.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его мнению, это самый простой тест на алкоголизм. Он отметил, что другим тревожным признаком будет увеличение частоты употребления подобных напитков.

Как долго у вас алкоголь хранится в вашем баре или дома, если вы его купили либо вам подарили? Если вы его сразу выпиваете, то стоит задуматься о том, у вас есть зависимость, — предупредил Казанцев.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

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