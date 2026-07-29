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29 июля 2026 в 13:26

Нарколог назвал неочевидные последствия злоупотребления пивом

Нарколог Шуров: злоупотребление пивом опасно развитием метаболического синдрома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Злоупотребление пивом чревато развитием метаболического синдрома, гиперлипидемии и инсулинорезистентности, предупредил в беседе с РИАМО нарколог Василий Шуров. По его словам, пристрастие к этому напитку также приводит к проблемам с артериальным давлением и холестерином.

Из неочевидных проблем, связанных с пивным алкоголизмом, как правило, выступает калорийность. Пиво пьется много и с закусками, то есть набирается лишний вес. Очень быстро растет так называемый «пивной живот», который запускает метаболический синдром, гиперлипидемию, плохой холестерин, артериальное давление и инсулинорезистентность, — отметил Шуров.

Он добавил, что многие любители хмельного заблуждаются, считая этот напиток легким алкоголем. По словам врача, на самом деле вред от выпитых баклажек пива приравнивается к ущербу от распитой бутылки водки.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что регулярный отек лица является первым признаком алкоголизма. Он отметил, что на ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или отсутствовать.

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