Врач предупредила, кому опасно употреблять свеклу

Употребление свеклы может навредить людям с сахарным диабетом — этот корнеплод имеет высокий гликемический индекс, предупредила диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, переданным «Радио 1», у некоторых людей этот продукт способен вызвать дискомфорт в кишечнике.

Во-первых, это индивидуальные аллергические реакции и непереносимость. Такое бывает крайне редко, но стоит об этом сказать. После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора, и получаются бродильные процессы, — отметила Павлюк.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника. Дело в том, что продукт содержит фруктовые кислоты.