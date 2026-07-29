Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 14:32

Врач предупредила, кому опасно употреблять свеклу

Диетолог Павлюк: употребление свеклы может навредить людям с сахарным диабетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление свеклы может навредить людям с сахарным диабетом — этот корнеплод имеет высокий гликемический индекс, предупредила диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, переданным «Радио 1», у некоторых людей этот продукт способен вызвать дискомфорт в кишечнике.

Во-первых, это индивидуальные аллергические реакции и непереносимость. Такое бывает крайне редко, но стоит об этом сказать. После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора, и получаются бродильные процессы, — отметила Павлюк.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника. Дело в том, что продукт содержит фруктовые кислоты.

Здоровье
врачи
диетологи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал о встрече Трампа и Зеленского
«Реверанс Трампу»: в России раскрыли значение атаки Украины на судно Ирана
В Конго заявили о тысячах случаях заболевания лихорадкой Эбола
Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем
Сообщение о минировании в порту Констанцы поступило с украинского номера
Депутат призвал Telegram сесть за стол переговоров
Стали известны детали похищения двух россиян в Таиланде
Стало известно, когда снизятся цены на арбузы
«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа
Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки
В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
На россиянку завели дело за критику обливания водой
«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК
В Госдуме назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского
«Предложил помощь»: Зеленский решил вмешаться в проблемы другой страны
Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников
В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.